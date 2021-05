Pikk penaltiseeria tõi Euroopa liiga tiitli Villarrealile

Gerard Moreno viis Villarreali 29. minutil juhtima, aga kümme minutit pärast teise poolaja algust õnnestus Edinson Cavanil viigistada. Ülejäänud mänguaeg nii normaal- kui ka lisaajal enam tabamusi ei toonud ja ees ootas 11 meetri karistuslöökide seeria.

Penaltidel näidati väga suurt kindlust - mõlema meeskonna kümme väljakumängijat saatsid palli puuri. Kui kord oli väravavahtide käes, jätkas Villarreali puurilukk Geronimo Rulli samas vaimus, aga järgnevalt tõrjus ta oma Man Unitedi kolleegi David de Gea ürituse.

Alles hooajal 1998/1999 esmakordselt Hispaania kõrgliigasse tõusnud Villarreali jaoks oli tegemist esimese täistabamusega eurosarjas. Hooajal 2005/2006 pääseti Meistrite liiga poolfinaali.

Manchester United on võitnud mitmeid eurosarju ja hooajal 2016/2017 ka Euroopa liiga, aga sedapuhku tuli tunnistada vastaste paremust.

Inglismaa klubid on kaotanud nüüd Hispaania omadele kümme eurosarja finaali järjest, neist neljal juhul on pea norus lahkunud väljakult just Manchester United.

Villarreali peatreenerist Unai Emeryst sai aga esimene mees, kes võitnud selle sarja (ja eelkäija UEFA karikasarja) neljal korral: varem ka Sevillaga 2014-2016.