Ametlik: Löwilt võtab EM-i järel Saksamaa koondise juhtimise üle Flick

Teisipäeval sai kinnitust Saksamaa jalgpalli avalik saladus, et Flickist saab koondise uus peatreener. Endisel Müncheni Bayerni peatreeneril tuleb täita suured saapad, mida on Löw kandnud juba 15 aastat. Löw asus Die Mannschafti etteotsa 2006. aastal pärast kaht aastat koondise abitreenerina.

Löwi juhendamisel jõuti 2008. aastal Euroopa meistrivõistluste finaali, saadi 2010. aasta MM-il kolmas koht ning neli aastat hiljem võideti maailmameistritiitel. Samal aastal valiti ta ka FIFA aasta parimaks jalgpallitreeneriks.

Löwi käe all on Saksamaa koondis võitnud 192 mängust 122, mis teeb võiduprotsendiks 63,54. Viigistatud on 38 ning kaotatud 32 kohtumist. Pikaaegsest peatreenerist kauem on Saksamaa rahvusmeeskonda juhendanud vaid Sepp Herberger, kes oli peatreener aastatel 1936-1964, kuid juhendatud mängude arvu poolest on Löw mitmekümne mänguga ees.

Järgmine peatreener Flick pidas mängijakarjääri jooksul 104 mängu Müncheni Bayernis, kuid pidi vigastuste tõttu putsad varakult varna riputama. 2006. aastal liitus ta koos Löwiga Saksamaa koondise treeneritetiimiga ning oli seal kuni 2014. aastani abitreener.

2019. aasta juulis sai temast Bayerni abitreener ning kui Kovac peatreeneri kohalt sama aasta novembris lahkus, võttis positsiooni üle Flick. 2019/20 hooajal võideti nii Bundesliga, DFB-Pokal ehk Saksamaa karikas kui ka Meistrite liiga. Järgnenud hooajal võideti Sevilla vastu ka UEFA Superkarikas ja Bayern pärjati klubide maailmameistriks. Käesoleva aasta 17. aprillil pani Flick ameti maha, teatades et soovib saada järgmiseks Saksamaa peatreeneriks. Tuleb välja, et mõned soovid täituvadki.

"Lepinguni jõudmine käis üllatavalt kiiresti, aga olen väga õnnelik, et mul on võimalus alates sügisest koondise treenerina töötada," ütles Flick Saksamaa jalgpalliliidu kodulehele. "Olen põnevil, sest näen Saksamaa mängijate suurepärast kvaliteeti, eriti noorte mängijate seas. Tänu sellele on järgnevate turniiride, näiteks 2024. aasta koduse EM-i eel põhjust optimismiks."