Selgus Inglismaa koondise esialgne koosseis EM-iks

33 mängija hulka, kust tuleb 1. juuniks välja arvata seitse meest, kuulub ka Liverpooli paremkaitsja Trent Alexander-Arnold, kes jäeti märtsis Southgate'i poolt MM-valikmängudest kõrvale.

Esmakordselt teenisid koondisekutse Brightoni kaitsja Ben White, Evertoni keskkaitsja Ben Godfrey, West Bromwich Albioni väravavaht Sam Johnstone ja Sheffield Unitedi puurilukk Aaron Ramsdale.

Meeskonda nimistusse arvati ka vigastusega kimpus olevad Jordan Henderson (Liverpool), Harry Maguire (Manchester United ja Kalvin Phillips (Leeds United).

Koondisest jäävad kõrvale tänavu Inglismaa kõrgliigas 17 korral võrku sahistanud Patrick Bamford (Leeds United), aga ka Burnley väravavaht Nick Pope, Eric Dier (Tottenham) ja Danny Ings (Southampton).

Jalgpalli EM algab 11. juunil. Inglismaa kuulub ühte alagruppi Horvaatia, Šotimaa ja Tšehhiga.

