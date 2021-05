Tartusse kerkib ranna- ja reketialade sõpru rõõmustav spordihoone

Tartu linna algne plaan oli rajada aadressil Ihaste tee 9 asuvale krundile ujula. Mõne aasta tagune konkurss kukkus aga läbi ja nii jõuti uue enampakkumiseni, mille tingimused olid veidi paindlikumad.

"Me oleme Tartu linna kõige suurema kogukonna kõrval. Annelinnas elab ligi kolmandik tartlastest. Ja sise-spordivõimaluste avardamine, uute tingimuste pakkumine tegelikult on meie jaoks väga oluline. Seadsime siia tingimuseks rajada spordihall sellisena, et vähemalt 50% selle sisust oleks täidetud olümpiaspordialaga," rääkis Tartu abilinnapea Reno Laidre ERR-ile.

Linna valik langes ettevõtja Vallot Manguse projekti kasuks äsja kinnitati ka spordihalli arhitektuuriline lahendus. Hoonestusõigus anti 50 aastaks. Ehituskulud kannab ettevõtja. Ka ülalpidamiskulude puhul ei võta Tartu linn otseseid kohustusi.

"Meil olid kaunis ranged nõuded ikkagi konkursil osalemiseks ja kvalifitseerumiseks. Hoolikalt tuli läbi mõelda äriplaan, tõendada ära oma võimekus investeerida, leida koostöö spordivaldkonna organisatsioonidega. Tegelikult need ettevõtjad, kes kvalifitseerusid seal sai juba määravaks hind. Et kes kõige kõrgemat hoonestusõiguse tasu pakkus."

Vallot Manguse projekt parandab eeskätt sulgpalli ja rannavõrkpalliga tegelemise võimalusi. Veel mahuvad hoonesse näiteks padel ja fitness. Sulgpalli puhul on üks partner Triitoni klubi eesotsas selle juhi Mart Siliksaarega.

"Prooviks võrgutada noori. Arvutivõrgust välja ja võrguspordi juurde. 12 sulgpalliplatsi ühele poole ja teisele poole siis kuus rannavõrkpalliplatsi, mida saab siis kasutada ka rannajalgpalli platsina. Kõikidel nendel spordialadel on oma klubid ja klubijuhid. Loodame nende peale. Meil on ka selline kokkulepe omavahel sõlmitud kavatsuste protokoll. Ma arvan, et neid tuleb ka juurde, klubisid," lausus Vallot Mangus.

Energiatõhususe printsiibist ja rohelisest mõtteviisist lähtuva hoone ehitamine maksab esialgse kalkulatsiooni alusel umbes seitse miljonit eurot. Mangus loodab, et külastajatele avatakse uksed 2022. aasta suve lõpus või sügisel.