Eesti-Tšehhi jalgpallimängu kolimine Poola läks riigile maksma 140 000 eurot

Valitsus otsustas esmaspäeval eraldada riigireservist 140 399 eurot, et katta 24. märtsil koroonaviiruse tõttu Poolas peetud Eesti ja Tšehhi vahelise MM-valiksarja mänguga seotud kulusid.

Eesti meeste jalgpallikoondis pidi 24. märtsil alustama maailmameistrivõistluste valiksarja Tallinnas A. Le Coq Arenal mänguga Tšehhi vastu, kuid vastavalt Eestis toona kehtivatele reeglitele ei olnud lubatud välitingimustes korraldada üritusi, kus osaleb koos korraldajatega rohkem kui 100 isikut. Et korraldada aga jalgpalli MM-valikmängu, on UEFA nõuete järgi tarvis, et staadionil oleks minimaalselt 150 isikut.

Eesti Jalgpalli Liit taotles läbi kultuuriministeeriumi terviseametilt ja vabariigi valitsuselt vastavat erisust, aga terviseamet soovi ei toetanud ja lähtuvalt sellest otsustas valitsus erisust mitte teha.

UEFA-ga konsulteerimise järel lepiti kokku, et Eesti – Tšehhi MM-valikmäng peetakse Poolas Lublinis. Esialgselt hindas Eesti Jalgpalli Liit, et lisakulude katteks on vaja ligi 300 000 eurot, kuid esmaspäeval otsustas valitsus eraldada reservist kulude katteks 140 399 eurot.

Koondist tabas valikmängude eel ootamatu tagasilöök, kui positiivse koroonaproovi tõttu oli suur osa meeskonnast ning ka treeneritetiim sunnitud lähikontaktsetena eneseisolatsiooni siirduma. Poolasse reisimise eel tuvastati aga veel üks positiivne koroonaproov, mis sundis veel osa koondisest isolatsiooni.

"Mängu edasi lükata ei olnud võimalik. Oli kaks varianti: kas mängida või mitte mängida ning viimane sisuliselt variant ei olnud, sest rahvusvaheline jalgpallikalender on niimoodi paika pandud, et on kindlad mängupäevad, millal klubid peavad mängijad vabaks laskma. Sellel aastal ei ole rohkem vabu mängupäevi," selgitas jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht toona ERR-ile antud intervjuus.

Seega tuli jalgpalliliidul kiiresti tegutseda ja suuri muudatusi teha. Täielikult muutus koondise personal ja olulisel määral koondise koosseis, kuhu treenerid nimetasid võrreldes varasemaga kümme uut mängijat. Eesti kaotas Poolas peetud mängu Tšehhile 2:6.