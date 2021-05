Barcelona väravavaht on sunnitud EM-i vahele jätma

29-aastane mängumees mängis viimati pühapäeval, kui tema koduklubi Barcelona minetas 1:2 kaotusega Celta Vigo vastu lootuse võita Hispaania jalgpalli kõrgliiga meistritiitli. Ter Stegen mängis kaotuses täispika mängu, kuid klubi teatas esmaspäeval, et väravavaht läheb põlvevigastuse tõttu operatsioonile.

Ter Stegen kommenteeris otsust sotsiaalmeedias: "Olen kurb, et jään ilma Euroopa meistrivõistlustest Saksamaaga. See on esimene kord üle mitme aasta, kui toetan oma riiki fännina kodust ja loodan, et võidame!"

Ter Stegeni puudumine ei tohiks Saksamaa koondist ülemäära häirida, sest meeskonna esiväravavaht on siiani Müncheni Bayerni mees Manuel Neuer.

Barcelona on Hispaania kõrgliiga edetabelis üks mänguvoor enne hooaja lõppu kolmandal kohal, kuid on minetanud lootuse tiitlile pürgida. Neile järgneb Sevilla, kes on kahe punkti kaugusel, mistõttu oleks Barcelonal laupäeval hooaja viimasest mängust Eibari vastu vaja võitu, et kindlustada liigas kolmas koht. Sevilla mängib Alavesiga.

Liigaliider on Madridi Atletico, kes on Madridi Realist kahe punktiga ees. La Liga võitja selgubki laupäeval, kui Real kohtub Villarrealiga ning Atletico Valladolidiga.