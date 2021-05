Müller ja Hummels teenisid taas koondisekutse

Müncheni Bayerni poolkaitsja Müller ja Dortmundi Borussia keskkaitsja Hummels esindasid Saksamaa rahvuskoondist viimati 2018. aasta MM-il, kus tiitlikaitsja piirdusid alagrupifaasiga. Pärast pettumust valmistanud finaalturniiri jättis Joachim Löw Mülleri, Hummelsi ja veel mitmed kogenud koondislased meeskonnast välja, soovides läbi viia uuenduskuuri.

Alates 2006. aastast Saksamaad juhendava Löwi uus lähenemine polnud aga seni vilja kandnud. Eelmise aasta novembris sai Saksamaa enda ajaloo suurima kaotuse, jäädes 0:6 alla Hispaaniale, ning ka Rahvuste liigas on sakslaste esitused olnud tagasihoidlikud.

Koondisse naasval Mülleril on selja taga muljetavaldav hooaeg. Ründav poolkaitsja on Bundesligas löönud 11 väravat ja andnud koguni 18 resultatiivset söötu. Keskkaitsja Hummels on Dortmundis aidanud aga kindlustada meeskonna kaitseliini, mis tipnes karikasarja võiduga.

Saksamaa kuulub EM-finaalturniiril F-gruppi koos Ungari, Portugali ja Prantsusmaaga.