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Barcelona kauaegse esikinda karjäär jätkub Ajaxis

Jalgpall
Marc-Andre ter Stegen
Marc-Andre ter Stegen Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/osnapix
Jalgpall

Kauaaegne Barcelona esiväravavaht Marc-Andre ter Stegen liitub aastase laenulepingu alusel Hollandi suurklubiga Amsterdami Ajax.

Ter Stegen sõlmis Barcelonaga lepingu 2014. aastal ning on pärast seda võitnud klubiga seitse korda Hispaania meistritiitli, kuus korda Hispaania karika, korra Meistrite liiga ja klubide MM-i.

Viimastel hooaegadel kahanes tema mänguaeg aga osalt vigastuse süül väga napiks. Kahe viimase hooaja peale on tal Hispaania kõrgliigas kirjas kümme kohtumist: kaheksa Barcelona ja kaks Girona (kus ta oli eelmisel hooajal laenul) särgis.

Ajaxil on täiendusi aga hädasti vaja, kuna mullu koguti Hollandi kõrgliigas vaid 63 punkti. Vaid korra varem on Eredivisies nii madala summaga lõpetatud. Liigatabelis tähendas see vaid viiendat positsiooni.

Laenulepingu sõlmimiseni ei jõutud aga kergelt, kuna osapooltel oli erimeelsusi maksuküsimustes. Läbirääkimistel leiti aga siiski üksmeel ja ter Stegen kaitseb algaval hooajal Hollandi tuntuima klubi puuri.

Toimetaja: Siim Boikov

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