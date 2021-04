Udam: paatkonna peale on 20-30 aastat kogemust, sellest saab palju õppida

Ligi nelja-aastase pausi järel tiitlivõistlustelt medaliga naasnud Eesti neljapaat sai Euroopa meistrivõistlustel kinnitust sellele, et peatreener Veikko Sinisalo juhendamisel on leitud ühtne hingamine ja viis nädalat enne otsustavat olümpia kvalifikatsioonivõistlust liigub paat üha paremini.

"Antud kooslus toimib hästi: hea enesekriitika, hea analüüsivõime," iseloomustas paatkonda Allar Raja. "Ei ole mingisugust aukartust ühegi vastase ees, mis annab teineteisele energiat juurde, et seda teekonda jätkata."

"See vorm hiilis salamisi ligi. Sõitsime hetkevormi kohta täiesti keskmist sõitu ja see tähendas, et jõudsime finaali ja seal end korralikult kehtestada. Praegu tunnen, et võib rahulikumalt hingata ja protsessi usaldada," tõdes Raja.

Jüri-Mikk Udam otsustas neli aastat tagasi pärast Harvardi ülikooli lõpetamist proovida läbi lüüa tippsõudmises. Mullu sügisel istus ta peatreeneri otsusega neljapaati ja sai Euroopa meistrivõistlustel kohe neljanda koha. Nüüd on ta EM-i medalimees ja väga lähedal karjääri teisele olümpiale.

"See näitab, et need kolm-neli aastat, mis ma olen end spordile pühendanud, on hakanud end lõpuks ära tasuma," sõnas Udam. "Kui paatkonna peale on kokku 20-30 aastat tippsõudmise kogemust, on sellest väga palju õppida. Meie üks suurtest trumpidest ongi kogemus ja küpsus. Teame, et on olnud mingeid olukordi, kust on õpitud ja oskame neid hea sõidu jaoks rakendada."