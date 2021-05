Lass hooajast Ungaris: vahepeal jõudsin esimesena rünnakule või kaitsesse

Profikarjääri esimese medali võitis Lass Ungaris, teenides Györi Ülikooli naiskonnaga pronksi. Tugeva tasemega Ungari meistriliigas mängis 12 tiimi ning tiitlivõitja Sopron jõudis Euroliigas poolfinaali ja neli klubi, sealhulgas Györi, mängisid EuroCupil.

"Ungari liiga jättis väga hea mulje. Mitmed, mitmeid WNBA mängijaid, teiste rahvuskoondiste staare on seal," lausus Lass ERR-ile. "Oli päris hea mõõtu võtta selliste nimedega, kelle vastu ma sain mängida see aasta ja mitte siis isegi nii väga alla jääda."

Eesti koondisse kuuluv 24-aastane Kadri-Ann Lass oli üks kolmest Györi võõrleegionärist, sest ülikooli naiskond alustas noorenduskuuri ja oma tudengite kasvatamist.

"Meie naiskond oli selline, et kõik eelmise aasta staarid ja vanemad tegijad saadeti minema. Noored võeti asemele. Keegi ei teadnud, et kuhu see võib minna," lausus Lass.

"Kokkumäng läks täitsa hästi ja hooajaga võib väga rahule jääda. Meie eesmärgiks oli saada top nelja, aga klubi väga ise ka ei uskunud, et see juhtub. Nad olid kõik väga õnnelikud."

"Enda roll oli selline, et vahetusest tulin nelja peale, aga mind pandi sisse kaitse jaoks, kui oli vaja joosta või võtta kedagi peale ja vahepeal sai visatud ka," jätkas Lass. "Ma olen ise täitsa rahul."

See oli 1.91 pika ääremängija teine profihooaeg. Pärast õpinguid USA-s mängis Lass mullu Krakowi Wislaga Poola meistriliigas, mis lõppes pandeemia tõttu põhiturniiriga ja kus sai seitsmenda koha.

Nüüd Györis kasutati teda peamiselt musta töö tegijana kaitses. Ungari liigas pidas ta 25 mängu, viibis keskmiselt 13,5 minutit väljakul, viskas 4,3 punkti ja võttis 2,3 lauda.

"Mul treeningutel jäi rõhk sellele, et kõvasti tööd teha ja võib-olla ennast tõestada treeneritele, ka iseendale. See oli minu jaoks selline esimene hooaeg, kus ma ei mänginud 30 pluss minutit," ütles Lass.

"Teistsugune kogemus on aga väga vajalik ja ma kindlasti kasvasin selle hooajaga palju. Mänguliselt harjusin rohkem sellist kiirrünnakut jooksma ja ma olen sellega väga rahul. Vaatasin ise neid mänge tagasi ja olin uhke, et vahepeal olin esimene, kes jõudis tagasi rünnakusse või kaitsesse. Sellised väiksed asjad."

Millises riigis ja klubis profikarjäär jätkub, pole veel selge, kuid Lassi suvi kuulub Eesti 3x3 koondisele, kellega ta mai lõpus hakkab püüdma Tokyo olümpiapääset.