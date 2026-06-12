Juventuse uueks tegevjuhiks saab Giovanni Carnevali

Itaalia tippklubi Juventus FC teatas, et klubi uueks tegevjuhiks ja peadirektoriks nimetati kogenud jalgpallijuht Giovanni Carnevali.

Torinos toimunud juhatuse koosolekul kinnitati otsus, et Carnevalile usaldatakse klubi üldjuhtimine ning Juventuse spordi- ja äriprojekti edasine arendamine. Senine tegevjuht Damien Comolli lahkub ametist vastastikusel kokkuleppel klubiga.

Carnevali on Itaalia jalgpallis üks hinnatumaid juhte, kes on suurema osa oma karjäärist veetnud US Sassuolo Calcioga. Tema juhtimisel kujunes Sassuolost klubi, mida peetakse noormängijate arendamise ja innovatsiooni eeskujuks. Lisaks on ta olnud ka Itaalia liiga (Lega Serie A) juhatuse liige.

"Olen uhke, et saan liituda klubiga, millel on nii rikkalik ajalugu ja tugev identiteet. Tänan klubi, enamusaktsionäre ja John Elkanni usalduse eest," sõnas Carnevali Juventuse avalduses.

Ta lisas, et soovib koos kogu organisatsiooniga aidata Juventusel püsida kõrgel positsioonil nii Itaalia kui ka rahvusvahelises jalgpallis.