X!

Juventuse uueks tegevjuhiks saab Giovanni Carnevali

Jalgpall
Giovanni Carnevali
Giovanni Carnevali Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Itaalia tippklubi Juventus FC teatas, et klubi uueks tegevjuhiks ja peadirektoriks nimetati kogenud jalgpallijuht Giovanni Carnevali.

Torinos toimunud juhatuse koosolekul kinnitati otsus, et Carnevalile usaldatakse klubi üldjuhtimine ning Juventuse spordi- ja äriprojekti edasine arendamine. Senine tegevjuht Damien Comolli lahkub ametist vastastikusel kokkuleppel klubiga. 

Carnevali on Itaalia jalgpallis üks hinnatumaid juhte, kes on suurema osa oma karjäärist veetnud US Sassuolo Calcioga. Tema juhtimisel kujunes Sassuolost klubi, mida peetakse noormängijate arendamise ja innovatsiooni eeskujuks. Lisaks on ta olnud ka Itaalia liiga (Lega Serie A) juhatuse liige.

"Olen uhke, et saan liituda klubiga, millel on nii rikkalik ajalugu ja tugev identiteet. Tänan klubi, enamusaktsionäre ja John Elkanni usalduse eest," sõnas Carnevali Juventuse avalduses.

Ta lisas, et soovib koos kogu organisatsiooniga aidata Juventusel püsida kõrgel positsioonil nii Itaalia kui ka rahvusvahelises jalgpallis.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

premium liiga

jalgpalliuudised

13:15

Juventuse uueks tegevjuhiks saab Giovanni Carnevali

11:40

Jaapani kapten Endo jääb MM-ist eemale ja lõpetab koondisekarjääri

10:42

TÄNA OTSE | Kas Kanada paneb koduseinte toel kaotusteseeriale punkti?

07:06

Lõuna-Korea pööras MM-i teises mängus Tšehhi vastu kaotusseisu võiduks

11.06

MM-i avamängus näidati kolme punast kaarti, Mehhiko sai kindla võidu Uuendatud

11.06

Real kinnitas: meeskonna etteotsa asub Jose Mourinho

11.06

Valitsev maailmameister Argentina kerkis MM-iks edetabelis esikohale

11.06

Tarmo Tiisler: kaifin mängudeks valmistumist iga turniiriga aina rohkem

11.06

Infantino MM-i kriitikutele: me pole maailmavalitsejad, rahunege maha

10.06

Premium liigas mõõnav Trans karikasarjas ei vääratanud

sport.err.ee uudised

13:15

Juventuse uueks tegevjuhiks saab Giovanni Carnevali

12:47

Eesti purjetajad kindlustasid koha SSL Gold Cupi finaalvõistlusele Rio de Janeiros

12:09

Urmo Sitsi määrati käsipalli Meistrite liiga poolfinaalimängul delegaadiks

11:40

Jaapani kapten Endo jääb MM-ist eemale ja lõpetab koondisekarjääri

11:05

Eesti naiste võrkpallikoondis kohtub Euroopa liigas Ungari ja Horvaatiaga

10:44

Marleen Mülla sai NCAA meistrivõistluste finaalis 12. koha

10:42

TÄNA OTSE | Kas Kanada paneb koduseinte toel kaotusteseeriale punkti?

10:22

Hurricanes jõudis Stanley karikast ühe võidu kaugusele

09:39

Mölder ja Tamm jõudsid Vaasas poolfinaali

09:01

Tatter püstitas TV10 finaalis üheksavõistluse rekordi

08:20

Seeman jõudis Los Angeleses veerandfinaali

07:06

Lõuna-Korea pööras MM-i teises mängus Tšehhi vastu kaotusseisu võiduks

11.06

MM-i avamängus näidati kolme punast kaarti, Mehhiko sai kindla võidu Uuendatud

11.06

Kuivonen ja Jürgenson pääsesid alagrupist edasi

11.06

Neel ja Olmos väljusid raskest seisust ja teenisid WTA turniiril võidu

11.06

Real kinnitas: meeskonna etteotsa asub Jose Mourinho

11.06

ETV spordisaade, 11. juuni

11.06

Maileen Nuudi alistas põhjanaabri kindlalt

11.06

Kullamäe klubi kaotas pronksiseerias viimase sekundi viskest

11.06

Glinka saab mängida nimekate vastastega

loetumad

11.06

MM-i avamängus näidati kolme punast kaarti, Mehhiko sai kindla võidu Uuendatud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

07:06

Lõuna-Korea pööras MM-i teises mängus Tšehhi vastu kaotusseisu võiduks

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

11.06

Rooba meenutas lahkumist Venemaalt: kõik info põhines kuulujuttudel

11.06

Valitsev maailmameister Argentina kerkis MM-iks edetabelis esikohale

10.06

Suri Leedu korvpallikoondise kahe OM-pronksini tüürinud treener

11.06

Rahvusvaheline maleliit lõpetas Venemaa liikmesuse

28.03

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

11.06

17-aastane ameeriklane alistas Oslos olümpiavõitja, dos Santos Warholmi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo