Meistrite Liiga finaal võib Türgi asemel Inglismaal toimuda

ESPN kirjutab, et mitmete allikate sõnul arutavad UEFA ja Inglismaa jalgpalliliit FA finaali toomist Istanbulist Inglismaale. Nimelt jõustuvad alates 17. maist Ühendkuningriigi ja Türgi vahel karmid reisipiirangud ning kümnepäevase isolatsiooni kohustus valitsuse poolt valitud hotellis. Nii klubide kui ka mängijate jaoks põhjustaks see suuri probleeme, sest jalgpalli EM algab 11. juunil, vaid 13 päeva pärast Meistrite liiga finaali Manchester City ja Londoni Chelsea vahel.

UEFA-le on survet avaldanud ka Suurbritannia peaminister Boris Johnson, kelle sõnul oleks ülimalt kahetsusväärne, kui kahe inglise klubi vahelist finaali ei saaks fännid vaatama minna. "Suurepärane oleks võimalusel seda mängu võõrustada. Tahan aidata mõlema meeskonna fännidel oma tiimi võistlustules näha," sõnas Johnson The Sunile.

Ka Suurbritannia transpordiminister Grant Shapps kinnitas, et läbirääkimised mängu asukoha muutmiseks käivad. "Oleme selles osas väga avatud, kuid otsus on puhtalt UEFA teha. Kuna finaalis on kaks Inglise klubi, ootame igal juhul huviga, mis neil öelda on," ütles Shapps BBC-le. Ta lisas, et Türgi kuulub punasesse nimekirja, ning sinna ei tohiks kindlasti reisida.

UEFA lootis mõlemale finaalis mängivale klubile anda 4000 piletit Atatürki staadionile. Kokku loodeti staadionile lubada umbes 25 000 fänni, kuid Türgi on nüüd hätta jäänud koroonaviiruse uue lainega. Inglismaal lubataks staadionile 15 000 toetajat.

Kui tõepoolest viimasel hetkel matši asukohta vahetatakse, jääks Atatürki staadion juba teist aastat järjest Meistrite liiga finaalist ilma. Eelmisel aastal liigutati mäng Istanbulist Lissaboni. Sama kaaluvat UEFA aga ka nüüd, sest Portugal on UK rohelises nimekirjas, mis reisipiiranguid ei sea. Suurbritannias ei saaks kohtumine toimuda Inglismaa rahvusstaadionil Wembley'l, sest samal nädalavahetusel toimuvad liigajalgpalli üleminekumängude finaalid. Inglased on ühe variandina välja pakkunud Birminghamis asuva Villa Parki.