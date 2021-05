EOK pilootprojektis "Sport Koolis" osaleb 26 kooli

Eesti Olümpiakomitee käivitas projekti "Sport Koolis", mille raames saavad 26 Eesti kooli algklassi õpilased alates septembrist võimaluse proovida kvalifitseeritud treenerite käe all erinevaid spordialasi. Projekti eesmärk on suurendada laste liikumisaktiivsust.

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul on oluline, et lapsed omandaksid juba koolis elukestva liikumisharjumuse. "Meil ei ole teist võimalust, tänapäeva lapsed tuleb liikuma panna ja seda juba varakult. Meie eesmärk on panna kõik lapsed liikuma! Seda laiema ja tugevama kandepinna saab ka noorte- ja tippsport," ütles Sõõrumaa.

EOK projektijuht Natalja Innol on hea meel, et uuest kooliaastast saab EOK pakkuda täiendavaid liikumisvõimalusi 700 algklassiõpilasele. "Meie eesmärk on, et pilootprojektis saaksid iga Eesti maakonna koolinoored proovida ja harjutada erinevate treenerite käe all uusi spordialasid. See annab tulevikus võimaluse valida lapsele sobiva spordiala. Samuti annab projekt võimaluse klubidele ja treeneritele annab spordipisikut levitada ning noori organiseeritud sporditegevusse kaasata," sõnas Inno.

Pilootprojektiga "Sport Koolis" liitusid:

Antsla Gümnaasium (Antsla vald)

Aste Põhikool (Saare vald)

August Kitzbergi nimeline Gümnaasium (Mulgi vald)

Avinurme Gümnaasium (Mustvee vald)

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool (Jõgeva)

Elva Gümnaasium (Elva vald)

Imavere Põhikool (Järva vald)

Krootuse Põhikool (Kanepi)

Kuusalu Keskkool (Kuusalu vald)

Kaiu Põhikool

Käina Kool

Kärdla Põhikool

Lähte Gümnaasium (Tartu vald)

Mäetaguse Põhikool (Alutaguse vald)

Märjamaa Gümnaasium (Märjamaa vald)

Narva Soldino Gümnaasium (Narva)

Paide Hillar Hanssoo Põhikool (Paide)

Parksepa Kool (Võru vald)

Ridala Põhikool (Haapsalu)

Taebla Kool (Lääne-Nigula)

Tõstamaa Kool

Türi Põhikool (Türi)

Valga Põhikool (Valga)

Vara Põhikool (Peipsiääre vald)

Võru Kesklinna Kool (Võru)

Väike-Maarja Gümnaasium (Väike-Maarja vald)

Pilootprojekti raames saavad 1. klasside õpilased lisaks riiklikus õppekavas olevatele liikumistundidele valida kaks kuni neli sporditundi nädalas, mida viivad läbi kvalifitseeritud treenerid (vähemalt EKR3 kvalifikatsiooniga). Pilootprojektiga liitub üle 96 kvalifitseeritud treeneri, kelle juhendamisel saavad algklasside õpilased algteadmisi 17 erinevalt spordialalt: kergejõustik, ujumine, korvpall, võrkpall, jalgpall, purjetamine, tennis, jalgrattasport, maadlus, suusatamine, käsipall, sulgpall, orienteerumine, võimlemine, judo, saalihoki, taekwon-do.

Koolid saavad kavandatavad tunnid lisada oma päevakavasse riiklikult kehtestatud tunniplaanis olevatele kehalise kasvatuse tundide täienduseks. Pilootprojekti on kaasatud maakonna spordiliidud ja kohalikud omavalitsused. Valitud koole kaasfinantseeritakse EOK poolt eeldusel, et kohalik omavalitsus panustab vähemalt 50% ulatuses.