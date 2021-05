Positiivse dopinguproovi andnud Eesti korvpalluri võistluskeeld lõpetati

Lubadust suurem THC kogus sattus Halleri organismi CBD kanepiõli võistlusvälise kasutamise tagajärjel. "Sportlane deklareeris kasutatava kanepiõli korrektselt dopingukontrolli vormil ning viitas meile ka koheselt CBD tootele, mida ta kasutas ja kus THC sisaldus on paraku olemas. Ta kinnitas meile, et võttis CBD õli unevaevuste leevendamiseks võistlusvälisel ajal ega osanud arvata, et toote THC kontsentratsioon on lubatud piirmäärast suurem. Meil on tõsiselt alust arvata, et ta tegi vea hooletusest," sõnas Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe.

Lähtuvalt maailma dopinguvastasest koodeksist määrati Hallerile kolme kuu pikkune võistluskeeld, mille alguseks loeti mainitud koodeksi järgi ametliku teatise esitamise kuupäeva sportlasele, milleks oli esimene aprill.

Kuna Haller läbis rahuldavalt MTÜ Peaasjad Nõustamine poolt korraldatud narkootilise või psühhotroopse aine vabanemise programmi nõustamise sessiooni, vähendas EADSE kooskõlas koodeksis lubatule tema võistluskeeldu ühele kuule. Võistluskeelu viimane päev oli seega reedel, 30. aprillil.

Tulenevalt EADSE otsusest saab Haller korvpalli meistriliigas taas väljakule astuda juba sel pühapäeval, kui tema koduklubi Rakvere Tarvas läheb poolfinaalseeria teises mängus kodusaalis vastamisi BC Kalev/Cramoga. Esimese mängu võitis Kalev/Cramo lisaaja järel 108:100.