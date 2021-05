Leicester mängis 80 minutit enamuses, aga piirdus punktiga

Kodumeeskond Southampton jäi juba 10. minutil väljakule kümne mehega, kui keskkaitsja Jannik Vestergaard kaotas oma karistusala lähedal palli üle kontrolli ja tõmbas seejärel maha üks-üks olukorda pääsemas olnud Jamie Vardy.

Poolteist aastat tagasi püstitas Leicester Southamptonis Inglismaa kõrgliiga rekordi, kui võitis toona võõrustajaid koguni 9:0. Seekord ei suutnud 2015/16 hooaja meister olukorda aga ära kasutada ja jäi hoopis ise kaotusseisu, kui James Ward-Prowse realiseeris 61. minutil penalti.

Seitse minutit hiljem tõi Jonny Evansi tabamus tabloole viiginumbrid, ent enamat Leicester ei suutnud ja nii lõppes kohtumine 1:1 viigiga. Leicester on 34 mänguga kogunud 63 punkti, Chelseal on neljandana 58 ja West Hamil 55 punkti. Mõlemad on Leicesterist pidanud ühe kohtumise vähem.