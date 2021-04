Crystal Palace'i alistanud Leicester City kindlustas Meistrite liiga kohta

Palace asus kohtumist juhtima 12. minutil Wilfred Zaha väravast, kuid Leicester viigistas 50. minutil seisu, kui võrku sahistas Timoty Castagne. Võiduvärava lõi 80. minutil Kelechi Iheanacho.

Kolme võidupunktiga kindlustas 2016. aasta meister liigatabelis kolmandat positsiooni. 19 võidu, viie viigi ja üheksa kaotusega on kogutud 62 punkti. Tabeli tipus on Manchester City (77 p) ja Manchester United (67). Meistrite liiga kohta hoiab veel ka Chelsea (58). Crystal Palace on 38 kogutud silmaga 13. kohal.