PSG tõusis liidriks, aga Mbappe sai viga

Prantsusmaa jalgpalli kõrgliigas alistas suurfavoriit Pariisi Saint-Germain võõrsil Metzi 3:1 ja kerkis liidrikohale. Tõsi, konkurentidel on üks kohtumine varuks.

Kylian Mbappe avas tabeli keskmiku vastu juba neljandal minutil skoori, kuid kohe teise poolaja alguses Fabien Centoze viigistas. Viimane sõna jäi siiski PSG-le: 59. minutil viis Mbappe külalised uuesti juhtima ja 89. minutil vormistas Mauro Icardi penaltist lõppseisuks 3:1.

Veidi enne seda oli pealinnaklubi tabanud aga ärev moment, sest reievigastuse tõttu tuli Mbappe 87. minutil välja vahetada. Vaid nelja päeva pärast on aga Meistrite liiga poolfinaal Manchester Cityga.

"Me loodame, et asi pole liiga tõsine," lausus PSG peatreener Mauricio Pochettino pärast kohtumist. "Kylian oli välja vahetades rahulik, aga isegi lihtne löök on alati valus."

PSG lähikonkurendid mängivad omavahel pühapäeval, kui Eesti aja järgi kell 22.00 lähevad vastamisi Lyoni Olympique ja Lille'i Olympique. Samuti tiitliheitluses olev Monaco sõidab kell 18.05 algavas mängus külla Angers'ile.

Tabeliseis: 1. Pariisi Saint-Germain 72 punkti (34 mängust), 2. Lille 70 (33), 3. Monaco 68 (33), 4. Lyon 67 (33), 5. Marseille 55 (34), 6. Lens 53 (33), 7. Rennes 51 (33), 8. Montpellier 47 (33).