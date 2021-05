Mbappet kimbutab poolfinaali kordusmängu eel vigastus

PSG peaks laupäeva õhtul kõrgliiga raames mängima viiendal kohal oleva Lensiga, kuid PSG teatas reedel, et Kylian Mbappe peab mängu säärevigastuse tõttu vahele jätma.

See tähendab mõistagi seda, et kahtluse all on ka Mbappe osalemine teisipäeval toimuvas Meistrite liiga poolfinaali korduskohtumises Manchester City vastu. Mbappe taastus avamänguks reievigastusest ja mängus kolmapäeval kõik 90 minutit, kuid PSG pidi leppima 1:2 kaotusega.

Mbappe on sellel hooajal koduliigas löönud 25 ja Euroopas kaheksa väravat, millega on ta klubi suurimaks väravakütiks. PSG on Prantsusmaa kõrgliigas Lille'i järel teisel kohal, neli vooru enne hooaja lõppu lahutab võistkondi üks punkt.