PSG pikendas Neymari lepingut

Prantsusmaa tippklubi Pariisi Saint-Germain teatas laupäeval, et on pikendanud Brasiilia tähe Neymari lepingut kuni aastani 2025.

"On tõeline rõõm pikendada seda seiklust PSG-ga, sest ma olen Pariisis väga õnnelik. On tõeline uhkus selle meeskonna osa olla. Siin kasvasin ma inimesena ja mängijana. Ma olen väga rahul, et sain pikendada [lepingut] ja loodan siin veel mitu karikat võita," ütles Neymar.

29-aastane ründaja on võitnud PSG-ga kolm prantsuse kõrgliigakarikat, käesoleval hooajal on meeskond nelja punkti kaugusel liigaliidrist Lille'ist.

Santoses karjääri alustanud brasiillane on löönud PSG eest 112 mänguga 85 väravat ning on jaganud 51 väravaga lõppenud söötu. Oma kodumaa eest on brasiillane löönud 103 mänguga 64 väravat.