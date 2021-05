Mbappe vigastus tekitab PSG-le enne poolfinaali kordust ebakindlust

Vigastuse tõttu laupäevase Prantsuse jalgpalli kõrgliiga mängu vahele jätnud Kylian Mbappe saadavus teisipäevaseks Meistrite liiga poolfinaali kordusmänguks Manchester City vastu on siiani ebakindel. PSG peab teisipäeval mängima ka ilma poolkaitsja Idrissa Gueyeta, kes sai punase kaardi eest mängukeelu.

"Jah, me peame Kyliani hindama. Ta alustab täna (esmaspäeval) individuaalse treeninguga ja siis näeme, kas ta saab tiimiga kaasa teha. Me pole veel siiski otsustanud, kas ta on teisipäeval saadaval või ei," ütles Pariisi Saint-Germaini peatreener Mauricio Pochettino esmaspäevasel pressikonverentsil.

22-aastane Mbappe vigastas aprilli lõpus oma reit, kuid taastus sellest eelmise kolmapäeva Meistrite liiga kohtumiseks Manchester Cityga, mille Pariisi tiim 1:2 kaotas. Laupäeval jättis PSG ründaja aga säärevigastuse tõttu vahele koduse liiga mängu Lensiga, mis on seadnud kahtluse alla tema saadavuse teisipäevaõhtuseks kordusmänguks Manchester City vastu.

Samuti peab Pariisi tiim teisipäeval võõrsil hakkama saama ilma oma poolkaitsja Idrissa Gueyeta, kes esimeses kohtumises City vastu punase kaardi teenis. UEFA karistas Senegalist pärit mängumeest kahemängulise keeluga.