Raska Mäe finaalivastasest: tugev ja hästi jõuline maadleja, aga läheme võitma

14 naise hulgas avaringis vaba olnud 29-aastane Mäe seljatas veerandfinaalis Aserbaidžaani maadleja Sabira Alijeva 10:0 ning poolfinaalis prantslanna Cynthia Vanessa Vescani 4:0.

"Epp oli täna väga tubli ja oli selleks suhteliselt hästi valmis. Taktika oli meil paika pandud, see oli iga vastase jaoks erinev. Esimeses matšis sooritas Epp hästi mitmekülgseid võtteid ja teises matšis, mis oli poolfinaal, seal maadeldi kindla peale. Vastane oli tuttav ja Epule on ta varasematel aastatel raskusi valmistanud. 4:0 võit - väga suveräänne ja kindel võit. Siin ei olnud vastasel midagi kaasa rääkida," rääkis Raska intervjuus ERR-ile.

"Kriisimomenti matšides ei tekkinud. Punktid tuli kõik ära teha. Epp on tagasihoidlik alustaja, aga kui ta end käima saab, siis teeb kõike, mis ta oskab," jätkas Raska, kelle sõnul on Euroopa meistrivõistlused enne olümpiamänge väga tähtsaks võistluseks. "Meil olid juba ammu plaanid tehtud, et kuidas EM-iks valmistume. Epp tegi selleks kolm katsevõistlust, viimase neist võitis.Vigastustest on ta vaba olnud, jõud, enesetunne ja kõik on väga hea."

Raska sõnul on Euroopa meistrivõistluste koosseis väga tugev. "Ainult Austria ja Türgi maadlejad puuduvad, kuna neil pole mõlemal litsentsi ja nad valmistuvad kindlasti kvalifikatsiooniturniiriks," kirjeldas Raska. "Venelanna (Natalja Vorobjova - toim.), kellega Epp homme kokku läheb, on väga tugev ja hästi jõuline maadleja. Aga šansid on olemas, oleme teda võitnud ennegi ja läheme ka homme kindlasti võitma."

Finaalid algavad neljapäeval kell 19. Mäe ja Vorobjova vaheline matš on kavas viimasena.