Kandimaa: reedel algab kõik nullist, olen kindel, et tuleb teistsugune mäng

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul sai määravaks kaitsemäng. "Me ei saanud teisel veerandajal kohe nende maa-ala murdmisega hakkama ja sellega said nad mängu tagasi," vahendab Kandimaa sõnu Korvpall24.ee.

"Rünnakuga ei ole me sel hooajal nagunii palju hiilanud, aga play-off'id on kaitse peal. Sellistes üles-alla kõikumisega mängudes on kaitse pool tähtsam ja saime teisel poolajal selle pidama. Reedel algab kõik jälle nullist ja ma olen kindel, et tuleb hoopis teistsugune mäng."

Loe rohkem portaalist Korvpall24.ee.