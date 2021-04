Särava hooaja selja taha jätnud Kullerkann vaatab taas piiri taha

Diagonaalründajana korralikult paugutanud Kadi Kullerkann võitis Tallinna Tehnikaülikooli naiskonnaga kõik kolm välja mängitud tiitlit - Balti liiga, Eesti meistrivõistlused ja karikavõistlused. Otsustavates mängudes oli ta klubi peamine skoorija. Et tiimi koondati erinevatel põhjustel koju jäänud koondislased, siis olid treeningud hea tasemega ja nii jäi Kullerkann klubihooajaga igati rahule.

"Eestis on alati olnud natukene teistmoodi mängida kui välismaal, aga ma arvan, et meie naiskond oli sel aastal väga hea komplekteeritusega," rääkis Kullerkann ERR-ile. "Mis siis, et siin on räägitud igatpidi, et kas on Eesti liigale vastav tase või ei ole. Trennid olid selle võrra väga head. Ise tundsin, et sain heal tasemel mängida ja treenida. Ma olen väga rahul ja põnevusega ootan seda, mis koondisesuvi toob."

Esmaspäevast alustas Kullerkann koondisega ettevalmistust EM-valikturniiriks. Eelmises tsüklis aitas ta naiskonnal teenida ajaloolise pääsme finaalturniirile, kuid põlvevigastusest taastumine polnud piisavalt kiire, et hiljem finaalturniiril mängida. Nüüd on ta terve ja heas vormis.

"Keha on heas korras. Ei saa öelda, et need vigastused kuidagi väga tunda annaks. See ongi selline pikem protsess. Kindlasti ma teen sellele ka vastavalt jõusaalis lisa nendele kohtadele, mis on eelnevalt olnud vigastatud. Füüsiline pool saab kindlasti paremaks minna nende pikkade ja intensiivsete koondisetreeningutega ja kindlasti ta ka läheb," tõdes Kullerkann.

Balti liiga finaalis teenis 28-aastane ja 193 cm pikk Kullerkann kõige väärtuslikuma mängija auhinna. Medaleid võitis ta töö kõrvalt. USA-s kõrghariduse saanud Kullerkann tegutseb Teras Beach rannavolle keskuses mänedžeri ja treenerina. Edukas hooaeg andis taas tõuke püüda välislepingut.

"Juba eelmine suvi oli selline mõte, et võiks uuesti välismaale proovida. Nüüd vastavalt muidugi maailma olukorrale olin sel aastal ikkagi Eestis, tundus selline õige samm ning nähes ka, kuidas hooaeg möödus, saime päris palju mängida. Päris motiveeriv on taas väljaspoole vaadata. Eks me näe, kuidas läheb läbi selle suve, aga ise olen küll sellele avatud," kinnitas koondislane.

Eesti meister on eelnevalt mänginud profina Filipiinidel, Türgis ja Hollandis.