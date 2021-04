Eesti korvpallikoondis mängib EM-finaalturniiri alagrupimängud Milanos

"Kirg, elujõulisus ja organiseeritus on vaid mõned Eesti Korvpalliliidu tugevustest, mis on viimastel aastatel kasvanud nii väljakul kui selle kõrval," ütles Itaalia Korvpalliliidu president Giovanni Petrucci. "Meie koondise kahel reisil Eestisse, nii 2020. aasta veebruaris kui viimati novembris, oleme lisaks Eesti inimeste suurele kirele korvpalli vastu näinud ka nende koondise soovi areneda rahvusvahelisel tasemel. See on võimaldanud neil taas jõuda Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Loodan Milanos näha samasugust soojust ja kirge spordi vastu, mida nägime Eesti fännidelt Tallinnas."

Eesti Korvpalliliidu president Priit Sarapuu lisas: "Meil on tõeline au olla EM-finaalturniiril kaasatud ühe suurima korvpalliriigi poolt. Itaalia ja Eesti partnerlus annab mõlemale osapoolele võimaluse EuroBasket 2022 suurturniirist rohkem kasu saada. Meil on suur rõõm teha koostööd Itaalia sõpradega, et üheskoos luua unustamatu korvpallipidu nii fännide, sportlaste, koostööpartnerite kui korraldajate jaoks".

Partnerlus võimaldab kahel alaliidul teha tihedat koostööd ning jagada teadmisi, et reklaamida Milano alagrupiturniiri ja luua tipptasemel spordiüritus kõikidele osapooltele.

Korvpall on sajandivanune mõlemas riigis. Kui Eesti korvpall tähistas oma suurt juubelit möödunud aastal, siis 2021. aastal tähistatakse Itaalia alaliidu sajandat sünnipäeva.

Kahe rahvuskoondise esimene omavaheline mäng toimus 1937. aastal Leedus peetud Euroopa meistrivõistlustel. Sellest ajast alates on kokku mängitud kuus kohtumist. Kaks viimast neist EuroBasket 2022 kvalifikatsiooniturniiril.

Teised korraldajamaad valisid partnerid järgmiselt: Saksamaa jõudis kokkuleppele Leeduga, Tšehhi teatas koostööst Poolaga ning Gruusia Türgiga.

EuroBasket 2022 loosimine toimub neljapäeval, 29. aprillil Berliinis, kus toimub ka suurvõistluste otsustav faas. Loosimine algab kell 13.