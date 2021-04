Puusta Portugali laagrist: seal tekib sama ookeanilaine nagu Jaapaniski

Puusta otsustas EM-i võistluspaika Portugali sõita juba kaks ja pool kuud enne võistlusi, et koos Iisraeli, Taani ja Inglismaa sportlastega treenida. Tugevast laagrist oli kasu mitmel moel ning kokkuvõttes kajastus see ka tulemuses - pääs medalisõitu ja kümnes koht.

"Need kaks ja pool kuud saime kõik koos hästi [trenni] teha. Ma olin selleks võistluseks hästi valmistunud ja enesekindel ning väga hea oli peale minna. Selles suhtes see tulemus ei üllatanud mind, ma ootasin seda ja eesmärk oligi jõuda medalisõitu, nii et väga hästi läks," rääkis Puusta intervjuus ERR-ile.

Võistlustel koges Puusta erinevaid, rohkem ja vähem stabiilseid tuuleolusid, mis mõjutasid ka enesekindlust. Üldiselt andis kõvas konkurentsis purjetamine siiski tubli enesekindlusesüsti, mis on olümpia eel väga tähtis.

"See oli hea, et ma sain sinna medalisõitu ja sain just seda kogemust, et ainult TOP10-ga koos sõita. Põhimõtteliselt need ongi kõik need purjelaudurid, kes on ka olümpial," lisas Puusta.

Pikk treeninglaager tuleb kasuks ka olümpiat silmas pidades, sest Tokyosse pääseb alles juuli alguses.

"Veetsime suure aja Portugalis ka sellepärast, et seal tekib samuti selline ookeanilaine nagu Jaapaniski, sellepärast sai see koht valitud," jätkas Puusta. "Me ise ei saa midagi valida (sõitmist Jaapanisse). Juuli alguses saab minna ja kui saab isegi kaks nädalat enne trenni teha, siis on väga hea, aga kui ainult paar päeva, siis on tõesti kahju, aga samas kõikidel sportlastel on samad reeglid, nii et teha ei ole midagi."

Neljapäeval sõitis Puusta Hispaaniasse treeninglaagrisse, kus harjutab taas koos rühmaga, samas kohas Cadizis toimub aprilli lõpus ka MM. Enne Tokyosse sõitu ootab ees veel võistlus Hollandis ja treeninglaager Inglismaal.