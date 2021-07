Ingrid Puusta olümpiaregatist: esikümme on eesmärk

Purjelaudur Ingrid Puusta asub pühapäeval algaval Tokyo olümpiaregatil starti enesekindlalt. See on talle kolmandaks olümpiaks, seega kogemust on juba piisavalt.

"Londonis oli närv kõige suurem, nüüd olen kindlasti palju rahulikum. Ei muretse pisiasjade pärast. Motivatsioon on ikka väga kõrge, aga võtan rahulikult. Meil on selline palju varustusest sõltuv spordiala ka, nüüd ei muretse enam selliste asjade pärast," selgitas Puusta Eesti ajakirjanikele.

"Kõik maailma parimad on kohal. Kui tuleb hea võistlus ja kõik läheb nii nagu peab, väga suuri vigu sisse ei tule, siis miks mitte ei võiks ka esikümme ära tulla, see on eesmärk," ütles märtsis Euroopa meistrivõistlustel just 10. koha saanud Puusta.

2012. aastal Londonis 15. ja 2016. aasta Rio de Janeiro olümpial 11. koha saanud Puusta elab olümpiaregati võistluspaigas, Enoshima jahisadama lähedal, mis asub olümpiakeskusest ligi 60 kilomeetri kaugusel.

"Purjesportlaste külas oleme ainult hotellis, tuleme sadamasse ja teeme trenni. Aga kuna me oleme siin võistlemiseks, siis ma ei kibelegi kuhugi mujale. Seega minu jaoks sama režiim, mis Londonis ja Rio de Janeiros," ei ole Puusta lasknud end kehtivatest piirangutest heidutada.

Tokyo vetel on Puusta juba neljandat korda. Eelmisel aastal toimus siin eelolümpia ning MK-etapp. Seetõtu on talle eluolud ja purjetamises eriti olulised kohalikud tuuled, lained ja hoovused tuttavad.

"Praegu on vaiksed tuuled, suurt lainet pole olnud. Kui kõik päevad on vaiksed tuuled, siis on selle kuumaga raske, peame kõvasti pumpama. Muidu on siin ka hoovused, aga mitte tugevad," sõnas Puusta. "Praegu ei ole suurt ookeanilainet tekkinud, aga see võib tekkida. Mingi hetk oli tormihoiatus, mis jäi küll ära. Võistluspäevadel eelistaksin vahelduvaid olusid – võiks tulla paar päeva vaiksemat ja siis ka tugevamat tuult."

Purjetamise naiste RS:X klassi sõidud algavad 25. juulil.