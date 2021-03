Puusta EM-i kümnendast kohast: medalisõit on väga oluline kogemus

"Olen ise väga rahul sellega, et sai sõita medalisõidus, see oli hea kogemus," kinnitas Puusta intervjuus ERR-ile. "Tase on väga tugev, sest kõik on kõvasti treeninud. Treeningud läksid enne EM-i ka väga hästi, saime kaks ja pool kuud nelja teise sõitjaga ilusti treenida. On näha, et sellest oli kasu."

Puusta sõnul tuligi hea tulemus tänu pikale ja korralikule ettevalmistusele. "Oleme saanud kohalike oludega sõita. Siin on olnud tugevat tuult, ookeanilainet, on olnud kaks nädalat tuulevaikust, millega sai harjutada vastupidavust. Ka võistlus oligi selline vaiksemate tuultega, see ettevalmistus tuli kasuks ja arvan, et sellepärast nii hästi läkski," sõnas eestlanna.

"Eks ikka teen igas sõidus vigu ja kohtasid saaks paremaks. Mõned sõidud olid sellised, kus liialt paanitsesin ja ei olnud endas üldse kindel. Finaalis sõitsin lihtsalt enda sõitu. Väga oluline on kogemus, et sain seal osaleda ja TOP10-s sõita," tõdes Puusta.

Puusta sõidab aprilli alguses Hispaaniasse Cadizi, kus kuu lõpus toimuvad maailmameistrivõistlused.