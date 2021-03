Koondisesse naasev Ibrahimovic võib ka Eesti vastu mängida

Rootsi koondise peatreener Janne Andersson luges otseülekandes ette koondise koosseisu eesootavateks mängudeks ning nimetas meeskonda ka Ibrahimovici.

Viimati mängis Ibrahimovic Rootsi eest 2016. aasta EM-il. 39-aastane Ibrahimovic on Rootsi eest pidanud 116 kohtumist ja löönud 62 väravat.

"Zlatan on väga hea jalgpallur, parim, kes on Rootsil olnud. Mõistagi on see väga tore, et ta tahab tagasi koondisesse tulla," ütles Andersson. "Lisaks mänguoskusele on tal ka väga palju kogemusi, mida ta saab teistele koondislastele edasi anda."

Veebruari lõpus vigastas Ibrahimovic Itaalias liigamängus vasaku jala reielihast. Kolmapäeval tehakse talle Milanos uus arstlik kontroll. Serie A-s on Ibrahimovic sel hooajal AC Milani ridades mänginud 14 kohtumises ja löönud 14 väravat.

Rootsi peab märtsis kaks MM-valikmängu, minnes vastamisi 25. märtsil Kosovo ja 28. märtsil Gruusiaga ning 31. märtsil võõrustatakse maavõistlusmängus Eestit. Sellest mängust näeb otseülekannet ka ERR-i kanalitel.