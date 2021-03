Iluuisutreener Lilender ootab Kiibuselt kohta 15 seas

"Naisüksiksõidus on meil kindlasti väga kõrged lootused," rääkis ta Eva-Lotta Kiibuse kohta. "Olümpiakoht on seal. Mina isiklikult loodan 15 parema hulka, väga-väga positiivne prognoos oleks kümne parema hulka. Aga 15 hulka on päris hea."

Lilender kirjeldas Kiibuse tugevusi: "Tal on olemas terve komplekt. Ta on heas füüsilises vormis, tal on hea koordinatsioon, tehnika, sõiduoskused. Eestlaste jaoks on ta suurepärane leid."

Meesüksiksõidus esindab Eestit 19-aastane Aleksandr Selevko. "Ma arvan, et ta on esimene meesüksiksõitja, kes läheb kolme neljast proovima vabakavas. Praegu ei tule meelde, et keegi eestlastest oleks seda varem teinud."

"Ma arvan, et koroona aitas kaasa. Tal oli piisavalt aega neljastega trenni teha. See võtab aega. Kolmesed tulevad kiiremini."

Kuidas neljaseid treenitakse? "Väga olulised on abivahendid. Kutsume sellist asja "õngeks". Sportlane pannakse õnge otsa ja sellega hüpatakse neljaseid. Kaasinimene aitab teda tõsta. Teiseks on hästi palju vaja katseid teha. Mida rohkem teed, seda paremaks läheb. Pluss meestel on väga oluline üldfüüsiline."

