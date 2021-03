Müncheni Bayern ja PSG kohtuvad juba veerandfinaalis

Bayern oli veerandfinaalis kindlalt üle Rooma Laziost, alistades vastase võõrsil 4:1 ja kodus 2:1. PSG sai võõrsil 4:1 jagu Barcelonast ja mängis kodus 1:1 viiki.

Eelmise hooaja Meistrite liiga finaalis jäi Bayern tulemusega 1:0 peale.

Selle paari võitja kohtub poolfinaalis kas Manchester City või Dortmundi Borussiaga, kes samuti kokku loositi.

Ülejäänud veerandfinaalides kohtuvad Madridi Real - Liverpool ning FC Porto - Chelsea.

