TÄNA | Meistrite liigas tehakse algust veerandfinaalidega

13-kordne Euroopa meister Madridi Real alistas kaheksandikfinaalis kahe mängu kokkuvõttes Atalanta 4:1, kuuekordne Euroopa meister Liverpool oli 4:0 parem RB Leipzigist. Mõlemad meeskonnad võitsid ka enda alagrupi – Real edestas Mönchengladbachi, Donetski Šahtari ja Milano Interit, Liverpool aga Atalantat, Ajaxit ja Midtjyllandi.

Madridi Real ja Liverpool kohtusid viimati 2018. aasta Meistrite liiga finaalis, kus 3:1 jäi peale Hispaania hiid. Finaalis on mängitud ka 1981. aastal, toona võitis Liverpool 1:0. Kokku on kohtutud kuuel korral, mõlemal meeskonnal on ette näidata kolm võitu.

Madridi Reali ja Liverpooli veerandfinaalpaari võitja kohtub järgmisena kas FC Porto või Londoni Chelseaga.

Dortmundiga kohtuv võimsas hoos Inglismaa meistrivõistluste liider Manchester City alistas kaheksandikfinaalis Mönchengladbachi Borussia kahe mängu kokkuvõttes 4:0. Dortmundi Borussia oli eelmises ringis 5:4 parem Sevillast. Nii City kui Dortmund võitsid ka enda alagrupid.

Kaks meeskonda kohtusid viimati 2012. aastal Meistrite liiga alagrupifaasis. Manchesteris peetud kohtumine lõppes 1:1 viigiga, Dortmundis jäid 1:0 peale võõrustajad.

Manchester City ja Dortmundi Borussia veerandfinaalpaari võitja kohtub järgmisena kas tiitlikaitsja Müncheni Bayerni või Pariisi Saint-Germainiga.

Mõlema paari korduskohtumised peetakse 14. aprillil.