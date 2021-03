Tobreluts: hooaeg on olnud pikk ja kurnav kõigile

"Eks hooaeg on kõigile väsitav olnud. See ei ole olnud nii mitte ainult eeslastele vaid kogu karussellile. Näha on treenerites, kes siin pikksilma taga on, et nad ootavad seda lõppu pikisilmi. Peale MM-i paratamatult motivatsioon langeb. Need viimased etapid.. need tehakse ära loomulikult nii hästi kui osatakse, aga hooaeg on olnud pikk ja kurnav kõigile," rääkis Tobreluts intervjuus ERR-ile.

Östersundis on Eesti koondise koosseis tavapärasest noorem. "See on paratamatu. Mingil hetkel see generatsioonide vahetus toimub. Noored poisid saavad siin teha peale oma juunioride MM-i paar starti ja võrrelda end maailma paremikuga kogemuste mõttes, sest nende suured sõidud on veel ees. Ja Susan (Külm) näeb samuti, mis kiirusel siin sõidetakse."

Viimasel MK-etapil võiks parimat tulemust eeldada Johanna Talihärmalt. Milline on tema seisund peatreeneri hinnangul? "Seisund on olnud stabiilne ja kõik sportlased on siin püsinud terved. Johannal ei ole õnnestunud siiani ideaalset võistlust kokku panna. On olnud ideaalne jälitus, aga sinna on eelnenud mitte kõige parem sprint just laskmise mõttes. Lähtepositsioon pole parim olnud. Füüsiliselt on ta valmis tegema ja loodame, et paneb lõpuks hea võistluse kokku. Eelkõige on see hetkel kinni laskmises," tõdes Tobreluts.

Külm on varem teinud neli aastat tagasi MK-sarjas kaks starti. "Miks see paus nii pikk on olnud? Tal on terviseprobleeme olnud, mistõttu ta ei ole saanud end realiseerida. Viimasel aastal on ta korralikult tööd teinud ja astunud suure sammu oma võistkonna liidritele lähemale ning tõstnud konkurentsi võistkonna siseselt," kirjeldas Tobreluts. "Mida temalt oodata? Selge, et MK-sari ja IBU karikas on tasemelt erinevad. Väga kõrget tulemust ma siit ei oota. Loodame, et ta realiseerib oma võimed ja saab suuna, kuhu poole liikuda ning näeb, kui palju on töötada, et ka järgmisel aastal sammu tipule lähemale astuda. Selles mõttes on tal eeldused olemas. Usun, et tal on tulevikku."

Enamasti võisteldakse Östersundis detsembris, sedapuhku aga hoopis märtsi teises pooles. Millised on võistlusolud nüüd? "Siin on päris talv veel. Uldiselt siin märtsikuus on olnud juba kevadised olud, kuid siin on looduslik lumi ja rada on harjumatult kõva põhjaga. Hästi stabiilsed olud on, aga meeste stardiks näitab lumesadu. Näeb, kui palju see kaarte segab, aga suures pildis on head talvised tingimused," lisas Tobreluts.

Naiste sprindivõistlusele saab reedel kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel alates kella 13.15-st, meestele aga kella 16.15-st.