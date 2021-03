Saksamaa laskesuusalegend Peiffer lõpetas karjääri

"Nagu arvate võite, siis see otsus polnud kerge," avaldas 8. jaanuaril aastal 2009 MK-sarjas debüüdi teinud Peiffer, keda sellel nädalal Rootsis Österstundis toimuval etapil enam stardis ei näe. "Minu jaoks oli ammu selge, et see hooaeg jääb viimaseks. Teenisin sel aastal mõned head tulemused ning olin konkurentsivõimeline. Saan lõpetada karjääri hea tundega."

Peiffer teenis esikoha tänavu Austrias Hochfilzeni MK-etapil 15 km mass-stardiga sõidus. Kokku on sakslasel ette näidata 11 MK-etapivõitu. Esimese maailmameistritiitli pälvis Peiffer 2010. aastal Venemaal Hantõ-Mansiiskis, kui teenis kulla segateatesõidus. Aasta hiljem pälvis ta samas kohas esikoha sprindis. Olümpiakulla sai sakslane kaela Pyeongchangis, kus oli samuti parim sprindis.

"Ma kuulusin viimasel 13 talvel Saksamaa koondisesse ja kogesin mitmeid erilisi hetki. Sain tunda nii kaotuse kibedust kui võidurõõmu. Sport ja sellest saadud kogemused on mind kujundanud inimesena. Ma tänan kõiki, kes on mind sel teekonnal toetanud," lisas Peiffer.