Talihärm hooajast: suusasõidus tegin sammu edasi

"Ega see tuul siin ei halastanud," kommenteeris kaheksa möödalasku lubanud Talihärm jälitussõitu. "Lamades oli nii, et laskmise jooksul muutus see väga palju ja laskude vahel ei ole sul aega seda vaadata. Kui võistled, siis sa võib-olla ei tunneta ka seda niivõrd hästi. Pulss on laes. Püsti lastes veel tuulega relv liigub. Kõigil oli raske."

Punktisaldolt oli lõppenud hooaeg aga Talihärma karjääri parim. Eestlanna teenis 97 punkti, mis andis üldarvestuses 55. koha.

"Sõidus suutsin kindlasti sammu edasi teha ja selle üle on väga hea meel. Laskmises tegin kahjuks pigem sammu tagasi, aga samal ajal laskekiiruses jällegi sammu edasi. Mingid asjad, mille kallal sai sel aastal töötatud, ei tasunud võib-olla tänavu ära, aga tulevikus on need vajalikud."

Talihärm tunnistab, et võistkonnana on Eestil veel arenguruumi.

"Peame ühise tiimina paremini töötama. Üksteiselt on meil enim õppida ja just sellist ühist asja [oleks vaja] rohkem teha. Kevadel tuleb kindlasti aeg analüüsiks võtta."