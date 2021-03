Tobreluts koostööst Reinpõlluga: tööjaotus ei toiminud võib-olla väga hästi

"Renel oli mõlemas tiirus väike viga. Võistluse käigus läksid olud raskemaks kui pealelaskmise ajal, tuul tõusis ja oli selline muutliku suunaga. Rene reageeris küll õigele poole, aga üks parandus oleks pidanud lisaks olema," võttis koondise peatreener Indrek Tobreluts Zahkna võistluse kokku.

Peatreener tõdes, et hooaeg ei möödunud just kõige kuldsemates toonides. "Kui hooaeg läbi saab, tuleb maha istuda ja vaadata, mis on tehtud ja mida saab parmini teha. Noor põlvkond tuleb peale, aga ka vanades tegijates on potentsiaali: see ei ole kindlasti nende võimete piires tulemus. On kohti, kus parandada ja loodame, et järgmine aasta sujuvad asjad paremini."

Möödunud suvel liitus koondise taustajõududega analüütik Karmen Reinpõld, kes oli laagrivälisel ajal koondise meessportlaste juures rohkemgi kui Tobreluts. Kas treener tunneb, et oleks tahtnud rohkem sekkuda?

"Eks tagantjärele oleme alati targemad," tõdes Tobreluts. "Keeruline öelda, kas see oleks mingit muutust toonud, aga on selge, et minul jäi nendega suhtlust natuke vähemaks ja see ei toiminud võib-olla väga hästi. Tuleb üle vaadata, kuidas seda asja paremini käima saada."