Nelja aasta järel taas MK-sarjas startiv Külm: on olnud palju tagasilööke

Eesti laskesuusataja Susan Külm teeb peale nelja aastat reedel Rootsis Östersundis kaasa MK-etapil, kus naisi ootab ees 7,5 km sprint. Eestlanna sõnul, kes siiani võistelnud valdavalt IBU karikaetappidel, tunnistab, et tunne on stardi eel ärevam.

"Neli aastat on minu puhul olnud tõesti pikk aeg. Siin on olnud palju tervisemuresid ja tagasilööke. Olen pidanud alustama nullist. Vaikselt koormuseid tõstma, siis saanud uue tagasilöögi ja uuesti nullist alustanud. Samas on olnud väga õpetlik aeg. Tunnen oma keha nüüd väga hästi ja ju see aeg pidi nii pikk olema," kirjeldas Külm intervjuus ERR-ile, miks tema viimane start MK-sarjas neli aastat tagasi oli.

Tänavu on eestlanna IBU karikaetappidel mitmel korral punktidele jõudnud. "Võib öelda, et olen saavutanud sellise taseme, kus ühel päeval, kui kõik klapib, võib tulla väga hea koht. Kõik selleaastased tulemused ei ole olnud ideaalsed, seal on olnud varusid," jätkas Külm, kes tunnistas, et MK-sarjas on startida hoopis ärevam tunne.

"Sel aastal meil publikut ei ole, aga kaamerad on ümberringi ja tähelepanu on rohkem. Samuti on mul kaaslasteks näod, keda tavaliselt teleri ekraanilt vaatasin. Eks ta natuke ärevam ole," lisas Külm, kes läheb sprindil starti mõttega, et tuleb, kuidas tuleb. "Laupäeval tahaksin ka stardis olla."

Naiste sprindivõistlusele saab reedel kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel alates kella 13.15-st.