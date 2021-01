Neljal aastakümnel skoorinud Ibrahimovic ei väsi Cagliarit karistamast

Mõlemad Milani väravad lõi esmaspäeval igihaljas Zlatan Ibrahimovic, kes sahistas Cagliari võrku seitsmendal minutil penaltist ning 52. minutil. Klavan Cagliari koosseisu ei kuulnud.

39-aastane rootslane on nüüd värava löönud juba neljal erineval aastakümnel, tema profikarjääri esimene tabamus sündis 1999. aasta oktoobris. Sealjuures on Ibrahimovic Cagliari vastu skoorinud seitsmes mängus järjest, neist esimene toimus 2009. aasta jaanuaris. Käesoleval hooajal on Ibrahimovic Itaalia kõrgliigas kaheksa mänguga löönud juba 12 väravat.

Milan on tabeliliidrina kogunud 43 punkti, linnarivaal Inter jääb neist maha kolme silmaga. Neljanda järjestikuse kaotuse saanud Cagliari on 14 punktiga 17. kohal.