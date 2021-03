Euroliiga liider peatas Raieste klubi võidumarsi

Avaveerandi koguni 4:25 kaotanud Baskonia suutis teisel veerandil Barcelonale lähenema hakata ja kolmandal perioodil ka 40:40 viigini jõuda, kuid viimasel perioodil haaras kodumeeskond siiski ohjad ning sai turvalise võidu.

Raieste kuulus Barcelona koosseisu, kuid platsile ei saanud. Baskonia paremad olid Youssoupha Fall 12 ja Rokas Giedraitis 11 punktiga. Nikola Mirotic juhatas võitjate vägesid 18 punkti ja kümne lauapalliga.

Kaotus Euroliiga liidrile tähendus ühtlasi, et katkes Baskonia viiemänguline võiduseeria.

Tulemused: Moskva oblasti Himki - Berliini Alba 81:100, Kaunase Žalgiris - Milano Olimpia 64:69, Pireuse Olympiakos - Belgradi Crvena Zvezda 94:79, Villeurbanne - Fenerbahce 86:90, Barcelona - Baskonia 71:57.

Baskonial on nüüd kirjas 14 võitu ja 14 kaotust ning see annab turniiritabelis Kaunase Žalgirise (15-13) järel kümnenda koha. Viimasel edasipääsupositsioonil oleval Peterburi Zeniidil on 16 võitu ja 11 kaotust.