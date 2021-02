Politsei: Woodsile avarii eest süüdistust ei esitata

Los Angelese maakonna šerif teatas, et teisipäeval liiklusõnnetusse sattunud golfimängijat Tiger Woodsi mingisugused karistused ei ähvarda.

Woods sattus liiklusõnnetusse teisipäeva varahommikul, kui tema auto sõitis teelt välja ja rullus üle katuse. Õnnetuse tagajärjel tuli üksi autos viibinud golfimängija deformeerunud masinast välja lõigata ja kiirabiga haiglasse toimetada.

"Härra Woodsi parema jala alumine osa sai märkimisväärseid ortopeedilisi vigastusi, mida Harbor-UCLA haigla esimese taseme traumakeskuses kiirkorras opereeriti," kommenteeris Harbour-UCLA haigla peaarst Anish Mahajan kolmapäeval 45-aastase sportlase seisundit. Ta lisas, et sääreluu oli mitmest kohast murdunud ja pindluu fikseeriti spetsiaalse toe abil.

Lisaks olid viga saanud teisedki luud jalalaba ja hüppeliigese piirkonnas, mis stabiliseeriti kruvide abil. "Samuti vajasid kirurgilist sekkumist jalalihas ja pehmed koed, et tekkinud paistetust alandada," lõpetas doktor Mahajan.

Politsei teatel juhtus õnnetus kurikuulsal teelõigul, kus on palju avariisid ette tulnud. Teadaolevalt kaotas Woods kurvilisel allamänge suunduval teel auto üle kontrolli, põrkas vastu liiklusmärki ja seejärel rullus auto mitu korda üle katuse. "Meil ei ole plaanis selle avarii eest ühtegi süüdistust esitada," teatas Los Angelese maakonna šerif Alex Villanueva. "See on õnnetus ja õnnetus ei ole kuritegu. Õnnetusi juhtub."

Politsei teatel ei alles uuritakse, mis väljasõidu täpsemalt põhjustas, küll aga ütles politsei, et ilmastikuolud rolli ei mänginud. Lisaks kinnitas politsei, et neil pole alust arvata, et Woods oleks alkoholi või narkootilisi aineid tarbinud.