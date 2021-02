Liiklusõnnetusse sattunud Tiger Woods tuli autost välja lõigata

Politsei teatel said nad kohaliku aja järgi hommikul kell 7.12 teate avariist , kus üks auto oli üle katuse rullunud. Õnnetuse tagajärjel sai auto kõvasti kahjustada. Autos oli vaid juht, kelleks osutus Tiger Woods. "Tuletõrjujad ja parameedikud pidid ta autost välja lõikama, seejärel viidi ta kiirabiga kohalikku haiglasse," seisis politsei teates.

"Tiger Woodsil oli täna hommikul Californias liiklusõnnetus, milles ta sai mitmeid jalavigastusi," kommenteeris 45-aastase golfimängija agent Mark Steinberg. "Ta on praegu operatsioonil, täname kõiki privaatsuse austamise ja toetuse eest."

