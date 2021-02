Eesti laskesuusaliit valmistub täie hooga koduseks MK-etapiks

"Kindlasti on siit õppida, kuidas kogu see ülesehitus maailmameistrivõistluste tingimustes toimub. Õppida on väga palju," kinnitas Zahkna ERR-ile.

"Tegelikult ei ole meil üldse paha rida - 2022 korraldame MK-etappi, 2024 juunioride MM-i, 2026 MK-etappi. Hetkeolukord on selline, ütleme nii, et jäädi ka ilma. Kristjan Oja [kauaaegne Eesti laskesuusatamise föderatsiooni peasekretär] on raja ette tõuganud ja üritame seda mööda minna. Näiteks võib tuua, et kui Haanja sai koroona tõttu ärajäänud IBU juunioride karikasarja etapi korraldusõiguse, oli seal tegelikult 16 kandidaati."

"Praegu käib täiega ettevalmistus, et meil oleks publikuga võistlus. Piletimüük käivitub märtsi alguses, sellega tegeletakse praegu täie hooga. Loodame, et meil on publikuga võistlus ja et publikut on palju," lisas Zahkna.

Otepää MK-etapp toimub järgmisel aastal 7.-13. märtsini.