Eesti hooldetiimi pealik uuest lihvimasinast: see on sajandi projekt

"Pokljuka olud on suhteliselt sarnased Kesk-Euroopale, siin on mägede tingimused. Enim näeme vaeva sellega, et nii metsas kui staadionil on päikese käes väga soe, aga metsa vahel on külm ning meil tuleb leida see kuldne kesktee, mis toimiks mõlema puhul hästi," selgitas Vahtra MM-i võistlusolusid.

"Meil on MK-sarjas väga palju suusapaare, mis on täiesti erinevate kivilihvidega, mis on mõeldud erinevatele lumetüüpidele: värske lumi, peenike tera, sulalumi, jäine. Ülesandeks on esmalt analüüsida, milline on lumetüüp, siis leida sportlastele enam-vähem õige suusk ning siis pulbreid testides testime ka lisamustreid," tutvustas suusamustrite eest vastutav Tarvi Kuus.

"On selline aparaat, kus on veomehhanism, mis kergelt freesib lisamustri suusale, mis annaks veel paremat tulemust. Tuleb leida õige muster, aga on vaja ka teada, kas on vaja niiskust suusa alla tekitada või seda hoopis ära juhtida."

Eesti koondise hooldetiimil valmib peatselt uus masin, mis võimaldab astuda sammu maailma tippudele lähemale. "See pakub meie jaoks töötamisel natuke mugavust. Siin on praegu väga väike hoolderuum ja jookse üksteist kasvõi pikali, eriti kui asi kiireks läheb," kommenteeris Vahtra tiimi praeguseid tingimusi.

"Olen aru saanud, et sinna on tulemas ka kivilihviaparaat, mis annab meile selle võimaluse, et saame ka selles vallas hakata oma süsteemi välja töötama. Ei pea ainult tehasetiimide või toetajate variantidele lootma - mis ei tähenda muidugi seda, et me nendest loobuksime. Eesti talispordi seisukohalt võib öelda, et see on sajandi projekt. See on suur asi ja meil tuleb sellega kohaneda. Me ei ole varem sellises olukorras olnud. Üritame sellest maksimumi võtta," lisas Vahtra.