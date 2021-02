Klavanita Cagliari sai valusa kaotuse ja jättis pressi ette ilmumata

Cagliari alustas ülitähtsat kohtumist tabelirivaali vastu hästi ja kontrollis esimesed 60 minutit mängu käiku. Head võimalused olid nii Joao Pedrol kui Giovanni Simeonel, mitmel korral pidi mängu sekkuma Torino väravavaht Salvatore Sirigu.

Sellele vaatamata jõudis mängu ainsa väravani hoopis külalismeeskond, kui Gleison Bremer suunas 76. minutil peaga väravasse nurgalöögist tulnud palli. Klavan Cagliari koosseisu ei kuulunud.

Viimasest 15 liigavoorust on nüüd enam kui sada päeva võiduta olnud Cagliari suutnud koguda vaid viis punkti. Reedene mäng oli tabeliseisu silmas pidades väga tähtis, sest Cagliari jätkab 15 punktiga 18. kohal ehk väljalangemistsoonis, nende ees 17. kohal oleval Torinol on nüüd 20 silma.

Cagliari jaoks oli kaotus sedavõrd valus, et kohtumise järel ei ilmunud nende ridadest keegi pressikonverentsile. Itaalia meedia kirjutab, et klubi peatreeneri Eusebio Di Francesco jätkamine on suure kahtluse all, ühe võimaliku nimena on teda asendama pakutud endist Itaalia koondislast Vincenzo Montellat.