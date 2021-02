Juba kolm kuud võiduta Klavani koduklubi kaotas viimase minuti väravast

Kohtumise ainsa värava lõi 90. minutil kaks Cagliari kaitsjat üle mänginud Colombia koondislane Luis Muriel.

Nõnda sai jätku Cagliari nukker seeria. Klavani koduklubi on koduliigas võiduta jäänud juba 16 järjestikuses mängus, viimati kirjutati kolm punkti tabelisse 7. novembril võetud 2:0 võiduga Sampdoria üle. Cagliari on 22 vooruga kogunud 15 punkti ja see asetab nad tabelis 18. ehk esiliigasse viivale kohale.

35-aastane Klavan käis viimati väljakul 16. detsembril kohtumises ParmLuis Murielaga. Pärast seda avastati eestlasel koroonaviirus ja rohkem pole ta koosseisu kuulunud.

Teised tulemused:

Roma - Udinese 3:0

Sampdoria - Fiorentina 2:1

Crotone - Sassuolo 1:2