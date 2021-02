Klavani koduklubi vallandas pika võidupõua tõttu peatreeneri

Otsus tehti peale viletsat seeriat Serie A-s. Nimelt on klubi olnud võiduta lausa 15 järjestikuses mänguvoorus (liiga selle hooaja pikim seeria) ning seetõttu on tabelis langetud viimase kolme sekka, vahendab Soccernet.ee.

Varasemalt Sassuolot, Romat ja Sampdoriat juhendanud Di Francesco palgati meeskonna peatreeneriks alles augustis ehk kokku abistas ta Cagliarit 26 matšis, millest võideti vaid viis.

Di Francesco asendajaks toodi 53-aastane Semplici, kes varasemalt töötanud ainult väikeklubide juures (Figline, Arezzo, Pisa). Kusjuures just tema tüüris mitme eestlase koduklubi SPAL-i paari aastaga kolmandast liigast Serie A-sse.

