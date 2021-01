Klavani klubi püsib võiduta juba 12 mängu järjest

Cagliarile oli see juba seitsmendaks kaotuseks järjest (kuus kaotust on saadud kõrgliigas ja üks karikasarjas). Itaalia kõrgliigas võideti viimati 7. novembril kodus Sampdoriat ja pärast seda on saadud veel vaid üks võit karikasarjas (25. novembril Verona üle 2:1).

Itaalia kõrgliigas püsitakse võiduta juba tosin mängu järjest. Seetõttu on liigatabelis langetud 20 meeskonna seas 18. kohale ehk väljakukkumistsooni.

35-aastane Klavan käis viimati väljakul 16. detsembril kohtumises Parmaga. Pärast seda avastati eestlasel koroonaviirus ja enam kui kuu aega pole ta koosseisu kuulunud.