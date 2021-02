Võimsas hoos Man City lõi tiitlikaitsja Liverpooli võrku neli palli

Külalismeeskonnal Cityl oli hea võimalus juhtima minna juba 37. minutil, kuid Ilkay Gündogan saatis penalti üle Liverpooli värava lati. Saksamaa koondislane heastas oma eksimuse neli minutit pärast teise poolaja algust löödud väravaga.

Mohamed Salah viigistas 63. minutil penaltist, aga Gündogan viis kümme minutit hiljem City taas juhtima ja Raheem Sterling tegi 76. minutil seisuks 3:1. Mõlema värava puhul mängisid rolli ka Liverpooli väravavahi Alissoni eksimused. Poolehoidjatele hea esituse pakkunud Phil Foden vormistas lõppskoori 83. minutil.

Liverpool kaotas teise järjestikuse kohtumise, tiitlikaitsja on 23 mängust kogutud 40 punktiga tabelis neljas. City on seevastu kõigi sarjade peale võitnud 13 mängu järjest, tabeliliidrid on 22 mänguga teeninud 50 punkti.

Tottenham alistas pühapäevases esimeses mängus West Bromi 2:0, teisel poolajal sündinud väravate autoriteks olid vigastuspausilt naasnud Harry Kane ja Son Heung-Min. Wolverhampton ja Leicester leppisid väravateta viiki.