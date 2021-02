ManU ei suutnud tabeli eelviimase vastu enamat viigist

Kodumeeskond West Brom läks juhtima juba teisel minutil, kui Mbaye Diagne lükkas peaga väravasse Conor Gallagheri tsenderduse. Minut enne poolajavilet viigistas kauni ülepuusalöögiga seisu Bruno Fernandes, ent enamaks ManU suuteline polnud ja nõnda kaotati teist vooru järjest punkte.

Nädala eest Evertoni vastu 2:0 ja 3:2 juhtima läinud, kuid lõpuks 3:3 viigiga leppinud Manchester United on 24 mänguga kogunud 46 punkti. Tabeliliidril Manchester Cityl on ühe vähem peetud mängu juures 53 silma. Viimasest kuuest mängust neli kaotanud West Bromwich on 13 punktiga eelviimane, päästvast 17. kohast lahutab neid juba 12 silma.

Pühapäevases esimeses kohtumises alistas Wolverhampton 0:1 kaotusseisust 2:1 Southamptoni, õhtul mängivad veel Arsenal - Leeds ja Everton - Fulham.