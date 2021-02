Man City võidukas seeria pikenes, Liverpool kaotas jälle

City alistas kolmapäeval Gabriel Jesuse ja Raheem Sterlingu esimese poolaja väravatest 2:0 Burnley. Manchesteri meeskonnale oli see kõrgliigas üheksandaks järjestikuseks võiduks, 21 mänguga on nad kogunud 47 punkti. Teisel kohal olev linnarivaal United on 22 mänguga teeninud 44 punkti.

Tiitlikaitsja Liverpool on aga viimase kuue liigamängu jooksul kaotanud juba kolm korda, kolmapäeval jäädi Steven Alzate 56. minuti väravast 0:1 alla Brighton & Hove Albionile. Liverpool jääb Cityst seitsme punkti kaugusele, samuti on neil peetud üks mäng enam.

Teised tulemused:

Fulham - Leicester 0:2

Leeds - Everton 1:2

Aston Villa - West Ham 1:3