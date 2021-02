Nets kaotas kodus Raptorsile, Kevin Durant eemaldati mängust

Durant eemaldati esmalt eeldatava lähikontakti tõttu Brooklyni põhikoosseisust, kuid lasti seejärel siiski väljakule. Mänguaeg jäi 32-aastase korvpalluri jaoks siiski lühikeseks, kuna kolmandal veerandil selgus, et eeldatava lähikontaktse isiku koroonaproov oligi positiivne.

"NBA liiga tervise- ja ohutusprotokollides on kirjas, et me ei nõua mängijalt karantiini jäämist enne, kui lähikontaktne on andnud positiivse koroonatesti. Kuna Durant andis 24 tundi enne mängu kolm negatiivset testi, siis võis ta palliplatsil olla," põhjendas liiga otsust, miks Durant varumeestepingilt siiski väljakule pääses.

Durant on seejuures koroonaviirusesse mullu märtsis juba haigestunud ning meesterahvas väljendas sotsiaalmeedias karantiini jäämise osas selgelt oma nördimust.

Brooklyn jäi avaveerandi järel 23:34 kaotusseisu, kuid tuli poolajapausiks seitse silma lähemale ning riietusruumist naastes alustati seisult 63:67. Otsustava veerandi eel kaotas Brooklyn aga juba kahe silmaga 90:92. Kuigi viimasel neljandikul asuti ise vahepeal viiega juhtima, siis lõpuks tuli vastu võtta siiski kuuesilmane kaotus.

Võitjate parim oli hooaja parima tulemuse, 33 punkti visanud Pascal Siakam, võttes veel 11 lauapalli ja andes kuus korvisöötu. Hooaja parima mängu tegi ka Kyle Lowry, kes toetas meeskonda 30 silmaga. Brooklyni resultatiivseim oli 19 punktiga Joe Harris, 17 silma lisas James Harden. Durant sai kirja kaheksa punkti.

Liigatabelis hoiab Brooklyn 14 võidu ja kümne kaotusega Philadelphia 76ersi (16-7) ja Milwaukee Bucksi (14-8) järel idakonverentsis kolmandat kohta. Toronto on kümne võidu ja 12 kaotusega kuues.

Tulemused:

Indiana – New Orleans 113:114

Orlando – Chicago 123:119

Brooklyn – Toronto 117:123

Cleveland – Milwaukee 105:123

Charlotte – Utah 121:138

Miami – Washington 122:95

Oklahoma City – Minnesota 103:106

Phoenix – Detroit 109:92

LA Clippers – Boston 115:119